Bececco: “Il civismo non è un treno su cui salire ( e scendere) per il raggiungimento di obiettivi personali ed autoreferenziali”

Spoleto Futura e Spoleto Civica, Alleanza Civica per l’Umbria-Spoleto, continuano a lavorare per la costruzione di un percorso che abbia al centro del proprio progetto la nostra città, la sua crescita e la tutela degli interessi collettivi del territorio. Obiettivi su cui si sono sempre impegnati e distinti i numerosi rappresentanti istituzionali delle nostre forze civiche, che hanno fatto della correttezza, dell’affidabilità e del radicamento territoriale la loro cifra.

Il civismo non è un treno su cui salire ( e scendere) per il raggiungimento di obiettivi personali ed autoreferenziali, ma un modello che fa dell’altruismo, del senso di responsabilità e della capacità di dialogo, i suoi tratti distintivi. Per noi, progetto politico, programma e metodo, sono prioritari rispetto ad ogni seppur legittima aspirazione personale. Chi pensa ( o ha pensato) di invertire l’ordine dei fattori, fa bene a rivolgere altrove il proprio sguardo.

Al contrario, il campo civico continua, ogni giorno, ad alimentarsi di nuovi contributi, di cittadini, di uomini e donne, che, al di là delle sigle e dei simboli, rappresentano il valore aggiunto di questo progetto. Ragione per cui, il candidato Sindaco non potrà che essere la sintesi di questo percorso, nella piena condivisione di tutti i soggetti della coalizione. Con questo spirito costruttivo invitiamo pertanto le esperienze civiche, le forze politiche moderate, a partire da Forza Italia, e tutti coloro che vogliano lavorare per dare a Spoleto un nuovo modello politico amministrativo, a proseguire sulla strada sin qui tracciata, con sempre maggiore convinzione, con sano realismo e con la consapevolezza di avere tutti gli strumenti per affrontare e vincere questa importante sfida amministrativa.