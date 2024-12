Bazzano Inferiore si trasforma in un borgo di presepi: al via la prima edizione

Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il caratteristico borgo di Bazzano Inferiore ospita la prima edizione della Mostra dei Presepi, un suggestivo percorso espositivo lungo le vie del paese che celebra l’arte, la tradizione e la magia del Natale.

Bazzano Inferiore, meravigliosa frazione dello spoletino, si prepara a vivere un Natale speciale con la prima edizione della Mostra dei Presepi, un evento che promette di incantare grandi e piccoli. Le vie del paese si sono animate con decine di presepi artigianali, allestiti in angoli caratteristici, cortili e scorci del borgo, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

L’iniziativa, che si svolge dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, rappresenta un omaggio alla tradizione del presepe, simbolo del Natale e dell’identità culturale locale. Le opere in esposizione sono realizzate da privati, artigiani e appassionati, utilizzando materiali e tecniche diverse, in un dialogo tra innovazione e radici storiche.

La mostra si propone non solo come evento culturale, ma anche come occasione per scoprire il borgo e le sue bellezze, accompagnando i visitatori in un viaggio tra fede, arte e folklore.