“Basta! Si torna in piazza”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Basta dialogo tra sordi, con risposte non attinenti a quello ...
(DMN) Terni – seconda sconfitta in due gare di campionato (terza con la Coppa ...
Sullo sfondo degli Appennini il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” ha messo il proverbiale ...
(DMN) Sestri Levante – termina in parità la sfida del “Sivori” tra il neopromosso ...
Il menotti art festival del presidente Luca Filipponi lancia la volata per il gran ...
Si è conclusa oggi, con gli appuntamenti presso le strutture carcerarie di Perugia-Capanne e ...
Il Comune di Spoleto si appresta ad acquisire temporaneamente da Umbria TPL e Mobilità ...
Sono stati avviati con urgenza i lavori di sistemazione del vecchio tracciato lungo la ...
Al via la “Settimana dello Sbaracco”, l’evento organizzato dalla Confcommercio mandamento di Spoleto con ...
Da lunedì 1 a venerdì 5 settembre dalle ore 6.00 alle ore 18.00, comunque ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Le associazioni dello Spoleto City Forum, mai politicamente condizionate , ...
Il 26enne di Spoleto Alessio Sbardellati in finale a Mister Italia! Il ragazzo spoletino ...
Prosegue con successo al parco di Villa Redenta di Spoleto la 25esima edizione della ...
S. Brizio in festa per i 100 anni della signora Genuina Petrini, nata il ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: In merito alle numerose notizie apparse sulla stampa locale riguardanti ...
Lascia un commento