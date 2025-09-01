“Basta! Si torna in piazza”

  • Settembre 1, 2025
  • Attualità
    Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Basta dialogo tra sordi, con risposte non attinenti a quello che è stato chiesto.
    Atteggiamento reticente. Risposte evasive, distraenti. È  tutto un tergiversare, divagare.
    Il “dialogo” dei Comitati con la Proietti ( 2 volte a Perugia, 2 volte a Spoleto) è sempre stato tutto sorrisi, dichiarate disponibilità, famigliarità, e poi… niente!
    Anzi peggio. Del tipo: Domanda: “ci porti la pasta e la carne come promesso?” Risposta: “Avrete patatine e cioccolatini”
    Questo “dialogo” non serve, è un dialogo tra sordi.
    Basta! Non si può più sentire che alla richiesta:” Senta presidente Proietti vogliamo conoscere i tempi di realizzazione dell’ impegno scritto nel programma elettorale di Legislatura, di riapertura immediata di tutte le attività, servizi e reparti del San Matteo, chiusi nel 2020 e non più riaperti: Punto nascita, Pediatria, cardiologia h 24, rianimazione,  interventi medici e chirurgici di urgenza”,
    venga risposto dalla Proietti, di persona, o tramite il suo entourage (Donetti/Noto e altri):
    “Al San Matteo ci sarà un’urologia di qualità, una robotica fiore all’ occhiello per l’ Umbria.”
    BASTA! SI TORNA IN PIAZZA.
     
    Comitato di Strada per la Salute Pubblica
    Casa Rossa
    Coordinamento regionale per la sanità pubblica

