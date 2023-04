Basket, tutto pronto per la final four del Campionato U14 Elite memorial “Massimo Gentili”

Appuntamento sabato e domenica al PalaRota

La città di Spoleto sarà sede questo fine settimana, delle final four del Campionato U14 Elite memorial “Massimo Gentili”, evento inserito nel programma Accade in primavera a Spoleto, la rassegna di appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del territorio.

Nella cornice del Palarota, si contenderanno l’ambito titolo, le 4 migliori realtà del basket regionale di categoria, che hanno conquistato il pass per l’importante evento, al termine della regular season, che ha visto la partecipazione di ben 18 squadre.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha affidato l’organizzazione dell’evento all’ ASD GIROMONDO BASKEt SPOLETO, che ha favorevolmente accolto la richiesta, anche in virtù della qualificazione della propria compagine U14, alle finali.

La seconda posizione al termine della stagione regolare, ha infatti permesso ai ragazzi del presidente Cerasini, di giocarsi la possibilità di ben figurare davanti al proprio pubblico.

Oltre alla GIROMONDO, hanno conquistato l’accesso alle final four, la Pontevecchio Basket, prima classificata a soli due punti dagli spoletini, la Bosico Basket ed il Perugia Basket.

Le semifinali verranno disputate sabato 29 aprile. Alle ore 18.00 – PONTEVECCHIO BASKET – PERUGIA BASKET e alle ore 20.00 – GIROMONDO BASKET – PGS BOSICO BASKET, mentre le finali domenica 30 aprile: 3°/4° posto alle ore 16.00 e 1°/2° posto alle 18.00.

Si ringraziano Urbani Tartufi, Monini e Bonfante per il supporto.