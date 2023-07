Basilica di San Salvatore: gara per il miglioramento sismico

La ditta avrà un anno di tempo per ultimare i lavori. Il monumento, patrimonio mondiale UNESCO, sarà nuovamente visitabile entro la fine del prossimo anno

Prosegue la procedura del Comune di Spoleto per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico alla Basilica di San Salvatore, patrimonio mondiale dell’UNESCO come parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Dopo la gara dello scorso anno, andata deserta a causa delle risorse disponibili e all’ottenimento di un ulteriore finanziamento di € 400.000,00, questa mattina è stata pubblicata la nuova procedura per l’assegnazione dei lavori di riparazione.

L’importo dell’intervento è di € 1.201.228,45 più iva, di cui € 457.644,80 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e la ditta aggiudicataria avrà, dalla data del verbale di consegna dei lavori, un anno di tempo per ultimarli, salvo un eventuale minor tempo indicato in sede di gara che, comunque, non potrà essere inferiore a 335 giorni.

I lavori più significativi riguarderanno il consolidamento delle coperture, comprese le volte delle navate laterali e delle murature.

Indicativamente, considerando il termine della gara fissato al 2 agosto ed i tempi di nomina della Commissione, l’aggiudicazione dovrebbe arrivare entro settembre, a cui seguiranno i tempi tecnici per la consegna del cantiere per permettere l’inizio vero e proprio dei lavori. La Basilica di San Salvatore quindi, alla luce dei dodici mesi di tempo previsti per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico, dovrebbe tornare pienamente fruibile entro la fine del 2024.

La procedura sarà gestita interamente sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria” Net4market, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di mercoledì 2 agosto.

Gli operatori economici interessati dovranno effettuare l’abilitazione alla gara nel portale indicato seguendo le istruzioni contenute nel Disciplinare Telematico disponibile online.