Basilica di San Salvatore: da 10 anni patrimonio UNESCO

Dal 25 giugno al 7 luglio visite guidate, trekking urbani, mostra, family biking per celebrare il decennale

Il 25 giugno 2021 il sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” festeggia il decimo anno dall’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, momento in cui divenne il 46° sito italiano iscritto e portando all’attenzione internazionale un popolo antico e spesso poco considerato.

Il Comune di Spoleto per celebrare il decennale del riconoscimento UNESCO ha in programma una serie di iniziative che, a partire da venerdì dal 25 giugno, coinvolgeranno la basilica di San Salvatore, il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alla Rocca Albornoz, le sale espositive dell’ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi e, più in generale, il territorio tra Spoleto e Campello sul Clitunno.

Sarà un percorso di conoscenza attraverso visite guidate, trekking urbani, una mostra, due family biking nella Valle Spoletana alla scoperta delle testimonianze dei Longobardi nel nostro territorio.

Queste le iniziative in programma dal 25 giugno al 7 luglio:

Venerdì 25 giugno

ore 10 e 16 – Basilica di San Salvatore

visita guidata dall’esterno del monumento | gratuita

il monumento è chiuso dal 2017 a causa del sisma sarà aperta la bussola di vetro per ammirare la navata centrale restando all’esterno, in assoluta sicurezza

a cura della coop. Sistema Museo | prenotazione obbligatoria

ore 10.30 e 15.30 – Museo Nazionale del Ducato, Rocca Albornoz

ingresso con visita guidata | gratuiti

sarà illustrata la sezione dei corredi funerari di epoca longobarda e si potrà ammirare il calco del rilievo del portale principale della Basilica di San Salvatore che consentirà di approfondire il tema dell’uso degli spolia

a cura della coop. Sistema Museo | prenotazione obbligatoria

ore 17 – sale espositive ex Monte di Pietà, via Saffi

inaugurazione della mostra-dossier

SAN SALVATORE ARMONIE IMPERFETTE

25 giugno – 15 agosto 2021 | aperta dal giovedì alla domenica 10.30-13 | 16.30-19

a cura del Comune di Spoleto | ingresso gratuito

Sabato 26 giugno

ore 16.30 – partenza da piazza della Libertà

trekking urbano Sulle tracce dei Longobardi | gratuito

passeggiata nella città di Spoleto, antica capitale del Ducato Longobardo, per ammirare ed esplorare i siti e le tracce storiche che testimoniano lo splendore di una città che divenne, per più di due secoli, potente sede ducale.

Programma e dati tecnici:

• passeggiata urbana fino alla Basilica di San Salvatore

• durata 3 ore circa

a cura dell’associazione SSD La Spoletonorcia srl – prenotazione obbligatoria

Domenica 27 giugno

ore 9.30 – partenza dal BiciGrill le Mattonelle

family biking nella Valle Spoletana dei Longobardi con visita guidata | gratuita

ingresso gratuito al Tempietto del Clitunnno a cura del Comune di Campello sul Clitunno una pedalata che unisce i due siti UNESCO: la Basilica di San Salvatore di Spoleto e il Tempietto sul Clitunno. Sosta ristoro e rientro a Spoleto.

Programma e dati tecnici:

• 30 km circa, andata e ritorno

• livello facile/medio

• ore 9.30 partenza in direzione della Basilica di San Salvatore per poi procedere lungo la pista ciclabile fino al Tempietto del Clitunno

• età minima partecipanti 14 anni

• eventuale noleggio presso BiciGrill Le Mattonelle almeno un’ora prima della partenza (ebike 50,00€ – city bike 25,00€)

a cura dell’associazione SSD La Spoletonorcia srl | prenotazione obbligatoria

Domenica 4 luglio

ore 9.00 – partenza dal BiciGrill le Mattonelle

Expert biking Siti Unesco Valle Spoletana con visita guidata | a pagamento

un viaggio, pedalata dopo pedalata nell’incanto della fascia olivata da Spoleto a Trevi con visita a due siti UNESCO e alla chiesa di Santa Maria di Pietrarossa

Programma e dati tecnici:

• 45 km circa, andata e ritorno

• livello medio/alto

• ore 9.00 partenza in direzione della Basilica di San Salvatore

• sosta pranzo in corso di definizione

• eventuale noleggio presso BiciGrill Le Mattonelle almeno un’ora prima della partenza (ebike 50,00€ – city bike 25,00€)

a cura dell’associazione SSD La Spoletonorcia srl | prenotazione obbligatoria

Mercoledì 7 luglio

ore 10.00 – convegno on line SAN SALVATORE ARMONIE IMPERFETTE

diretta YouTube del Comune di Spoleto

saluti istituzionali

intervento di un funzionario del MiC e presentazione del progetto per i lavori di riparazione e miglioramento sismico della basilica

a cura del Comune di Spoleto



Per visite guidate, trekking e biking è obbligatorio effettuare le prenotazioni:

Coopertiva Sistema Museo tel. +39 0744 422848 – email info@spoletotolive.it

Ass.ne SSD La Spoletonorcia srl | tutti i giorni 9-13 e 15-18 | cell. +39 3932333292 | info@laspoletonorciainmtb.it

Info: IAT Comune di Spoleto tel. 0743.2186 20 / 21 UNESCO.Spoleto@comune.spoleto.pg.it