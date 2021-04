Bartoccini Fortinfissi Perugia, Remo Ambroglini è il nuovo Direttore Sportivo

In passato è stato il tramite per l’arrivo in maglietta nera di giocatrici come Gierek, Rumori e della spoletina Scarabottini

Marscianese DOC con la passione per il volley nel cuore, ricopre il ruolo di DS da oltre 30 anni dove come fiore all’occhiello c’è quello di essere stato nel 1998 uno dei fondatori della Pallavolo Media Umbria, che in questi anni è stata vera e propria fucina di talenti sia dal punto di vista atletico che tecnico. Non proprio un esordio in “maglietta nera” poiché già nella stagione 2016/2017 prese parte alla creazione del team che riuscì ad ottenere il passaggio dalla serie B1 alla A2. Una vita divisa tra: famiglia, lavoro come consulente commerciale per un’azienda leader nel settore Ho.Re.Ca ed appunto il volley. Iniziata la carriera da DS nella “Pallavolo Deruta” del Presidente Guiducci (figura cara a tutto il movimento pallavolistico regionale) dal 90 al 98, dopodiché l’avvio del progetto Pallavolo Media Umbria dove tutt’ora ne è il DS. Per lui anche un incarico ad Orvieto nella stagione 2015/2016. Oltre ad essere stato il tramite per l’arrivo in Bartoccini Fortinfissi Perugia di giocatrici come Gierek, Rumori e Scarabottini.





A caldo le dichiarazioni del DS che illustra le motivazioni che lo hanno portato ad imbarcarsi in questa nuova avventura. “Amo questo sport e dunque quando c’è la possibilità di essere di aiuto ne sono ben felice, specialmente per una squadra che rappresenta la regione in tutta Italia. Dopo la collaborazione della stagione 2016/2017 il ero rimasto in buoni rapporti con la società, quindi quando qualche giorno fa, ho ricevuto la chiamata del presidente Bartoccini, sono stato ben lieto di accettare questa nuova sfida dando il mio contributo, visto il periodo, mi sono messo subito a lavoro“.