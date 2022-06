“Barcarole” l’opera esclusiva dell’artista  Flora Yukhnovich manifesto della Stagione Lirica Sperimentale 2022

Si tratta di un olio su lino, dalle dimensioni originali di 166 x 145 cm, realizzato dall’artista nel 2019, conservato presso la Victoria Miro Private Collection

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” avrà come manifesto ufficiale della sua Stagione Lirica Sperimentale 2022 un’immagine prestigiosa, ovvero il capolavoro “Barcarole” che la celebre artista inglese Flora Yukhnovich (www.florayukhnovich.com/) ha concesso appositamente al Lirico Sperimentale.

Va così ad aggiungersi ai già rinomati artisti di fama internazionale che, nel corso dei decenni, hanno prodotto capolavori per l’Istituzione spoletina, quali Emanuele Luzzati, Arnaldo Pomodoro, Piero Consagra, Ester Grossi, Erika Zolli, Desiderio, Ruggero Savinio, Sol Lewitt, solo per citarne alcuni.

Si tratta di un olio su lino, dalle dimensioni originali di 166 x 145 cm, realizzato dall’artista nel 2019, conservato presso la Victoria Miro Private Collection, in cui il pennello della Yukhnovich rielabora la pittura rococò del Settecento francese con una tecnica impressionista fatta di macchie luminose di colore piene di dinamismo ed energia.

La pittrice infatti si ispira, per quest’opera come per molti altri suoi capolavori, al rococò francese del XVIII secolo, con particolare riferimento ai pittori Jean-Antoine Watteau, François Boucher e Jean-Honoré Fragonard.

Il rococò per l’artista è funzionale alla sua riflessione; considerato infatti ‘pittura frivola’ in un periodo in cui la donna era vista con accezione passiva, sottomessa e decorativa, era nel Settecento una tecnica superficiale che definiva la bellezza e la femminilità associandole a gesti aggraziati, all’uso di drappeggi e in particolare all’abuso del colore rosa, tutti concetti che oggi l’artista vuole contestare perché profondamente anacronistici.

“Vedo una discrepanza tra le qualità estetiche che percepiamo come femminili, cioè la bellezza, la sottomissione, la delicatezza e la mia esperienza personale di cosa significhi essere donna oggi” – sottolinea la Yukhnovich – “[…] i miei ultimi lavori partono dalla consapevolezza dei pregiudizi su ciò che è considerata l’estetica femminile. Mi sono resa conto che ciò che è dovuto ad attributi estetici, che non rappresentano più ad oggi né me, né tantomeno le altre donne. E i miei dipinti ‘giocano’ in modo diversi per affrontare questa disparità”.

I dipinti di Flora Yukhnovich, e “Barcarole” in primis, si muovono sul confine fra pittura figurativa e astrazione. Sono composti da macchie luminose di pittura che riducono il colore e la composizione alla sua essenza, cancellando ogni precisa definizione delle figure sul quadro. Rimane solo l’impressione di corpi nudi, di alberi, cespugli, fiori, onde, nuvole e putti – che si dissolvono nello sfondo con un effetto quasi impressionistico.

Queste tele in grande scala sono piene di vitalità e caos. Così come gli artisti del rococò anche Flora ama dipingere con i colori ad olio ma utilizza pennellate materiche e audaci che viaggiano veloci sulla tela creando un effetto dinamico ed energico.

La carriera di Flora Yukhnovich è impressionante.

La giovane artista britannica, classe 1990, fa parte di quel gruppo di artisti emergenti che nelle recenti aste di Christie’s e Sotheby’s nella capitale inglese hanno realizzato risultati eccezionali. Sono tutti under 40 e fino a due o tre anni fa erano quasi sconosciuti. Tra questi, ad esempio, Jadé Fadojutimi e Shara Hughes.

Flora Yukhnovich ha visto l’aggiudicazione a 1,9 milioni di sterline da Christie’s, il 1° marzo, per “Tu vas me faire rougir (You’re going to make me blush)”. Partiva da 250,000 £. Il grande dipinto si ispira a “The Swing” (1767 circa) di Jean-Honoré Fragonard, il più famoso tra i tanti capolavori rococò esposti nella Wallace Collection di Londra. Nella visione della Yukhnovich, che capovolge l’originale orizzontalmente creando un’immagine speculare, la donna sull’altalena di Fragonard si trasforma in una profusione di pennellate fluttuanti e carnose.

Solo il giorno seguente da Sotheby’s “Warm, Wet N’ Wild” le ha fatto registrare a 2,7 milioni di sterline il suo nuovo record d’asta (3,6 milioni di dollari, più di 11 volte la stima più alta del dipinto). Un perfetto esempio della sintesi di Flora Yukhnovich tra l’astrazione contemporanea e la stravaganza del rococò, tra figurazione e astrazione.

La Yukhnovich è apparsa all’asta per la prima volta nell’aprile del 2021, quando da Bonhams a Londra un suo piccolo olio su carta del 2018, “Untitled”, è stato venduto per 23.642 $ (17.000 £). Secondo Artprice, dall’inizio del 2022 sono passati in asta 7 suoi lavori, aggiudicati tutti tranne uno (uno studio, da Sotheby’s a New York l’11 marzo) e tutti a prezzi nettamente superiori alle stime più alte.

Il suo fatturato nel 2022 si sta già avvicinando al totale del 2021: nel database di Artprice lo scorso anno risultano 12 lotti venduti per un totale di 6.849.578 dollari. Ad oggi, in questi prima tre mesi dell’anno, risulta già essere 5.491.383 dollari. Nel rapporto sul mercato dell’arte contemporanea 2021 (sempre di Artprice) risulta classificata trentesima tra i “Top 100 artist” in asta nati dopo dopo il 1980 e al 199° posto tra i “Top 500 artist” dell’arte contemporanea.

Si ringrazia Victoria Miro e la sua collezione privata per “Barcarole”.