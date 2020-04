Banca Intesa San Paolo lascia Castel Ritaldi, la nota del sindaco

Elisa Sabbatini:《Profonda amarezza》

La mia nota per ribadire la profonda amarezza, non personale, ma dell’istituzione locale che ho l’onore di rappresentare , la cui causa è evidentemente rintracciabile nella decisione dell’Intesa San Paolo SPA di procedere alla chiusura dell’unica agenzia e quindi della cessazione totale dei servizi offerti ai cittadini dall’ istituto sul territorio del Comune di Castel Ritaldi. Logiche strategiche aziendali che avrebbero dovuto tenere conto non solo della logica economica, ma anche , mi permetto, della funzione pubblica dell’esercizio creditizio che dovrebbe attenzionare ulteriori aspetti quali il contesto dell’autonomia locale del suo tessuto e delle sue relazioni.

Oltremodo doloroso constatare che neanche una straordinaria emergenza sanitaria quale quella che questo paese sta drammaticamente vivendo, ha sensibilizzato le decisioni dello stesso, se non altro nel rinvio della chiusura della filiale o quantomeno nel trattenere il servizio dello sportello per il prelievo del contante, per permettere ai cittadini di usufruire dei servizi tenuto conto delle vincolanti limitazioni in particolare sugli spostamenti imposti dalle norme di emergenza che vorrei ricordare.

Questo comune confidava che il contesto straordinario di per se avesse potuto segnalare una maggiore attenzione a questo territorio e da ultimo anche il garbo di rispondere alla nota precedente della sottoscritta inviata il 7.02.2020

IL SINDACO

Elisa Sabbatini