“Bambinissimi Papà” alla scuola per l’infanzia “L. e I. Rossi”

Appuntamento il 19 marzo alle 14.30

La scuola materna Li Rossi di Cortaccione si sta preparando per festeggiare tutti i papà. “Bambinissimi Papà” è il titolo dell’iniziativa che le Maestre e Suor Maria Rita, direttrice della Scuola dell’infanzia di Cortaccione, stanno mettendo in scena, per far salire sul palcoscenico bambini e papà, tutti rigorosamente con la camicia bianca. Martedì 19 marzo alle ore 14,30, i piccoli alunni insieme ai loro papà, intoneranno alcune canzoni e metteranno in scena piccoli momenti di teatro, per allietare i presenti, ma anche per comprendere quello che è il vero valore della festa, ossia, trascorrere del tempo con il proprio genitore. Già perché non si tratta di passare un paio d’ore solo durante quella giornata, ma lo spirito è quello di creare una vera sinergia tra padre e figlio, provando e incontrandosi insieme prima di quella data.

Ovviamente, una volta che lo spettacolo sarà concluso, non poteva mancare il lieto fine, tutti , infatti, avranno la possibilità di continuare a stare insieme gustando una serie di manicaretti che le mamme si sono offerte di preparare per continuare questo magico momento di socializzazione.

Un vero plauso va alle maestre e a Suor Maria Rita, che propongono sempre una serie di iniziative che vedono al centro del momento educativo il bambino, però coadiuvato e supportato dalla presenza del genitore. La festa del papà è uno di questi. Per chi volesse partecipare, anche per visitare la scuola, che tra l’altro è dotata di una mensa interna ed una cuoca, che prepara ogni giorno pasti per i piccoli alunni, con ingredienti sempre freschi, è ovviamnete, il benvenuto.