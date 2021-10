Ballottaggio, Movimento 5 Stelle: “Spoleto merita Andrea Sisti sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre abbiamo una grande occasione da cogliere.

Come Movimento 5 Stelle di Spoleto ci siamo spesi fin da subito per il progetto portato avanti dal candidato sindaco Andrea Sisti: un percorso fatto di idee, confronti e programmi che deve essere portato a compimento.



Questo il nostro appello al voto rivolto a tutti gli elettori, perché Spoleto merita di più di quanto visto negli ultimi anni.

Spoleto merita di diventare una Polis polifunzionale capace di sviluppare un’economia sostenibile e di generare indotti lavorativi ed economici.Spoleto merita un’amministrazione coesa che possa coinvolgere la cittadinanza nelle scelte.Spoleto merita di tornare rilevante culturalmente ed economicamente a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale e di essere quindi connessa in qualunque modo con l’esterno.Spoleto merita servizi efficienti per tutti la cittadinanza, in particolare quello sanitario finora trascurato fino all’abbandono, ricucendo i rapporti tra centro e periferia affinché vi sia uno sviluppo equo e condiviso.Spoleto merita di sfruttare al meglio le possibilità provenienti dall’Europa e dalPNRR.Spoleto merita una classe dirigente capace di guardare al futuro con una politica volta all’integrazione delle molteplici anime del territorio.Spoleto merita di rialzarsi da anni di immobilismo e abbandono.Come Movimento 5 Stelle Spoleto, avendo sposato appieno il messaggio di Andrea Sisti “Spoleto, Città della Cultura e della Sostenibilità”, siamo convinti di poter dare il nostro contributo con le idee e le persone.Al ballottaggio cogliamo questa opportunità che Spoleto merita.