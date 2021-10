Ballottaggio, DifendiAmo Spoleto: “Nessuna dichiarazione di voto, lasciamo alla coscienza del singolo la scelta del prossimo Sindaco di Spoleto”

La nota stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Difendiamo Spoleto associazione culturale e politica nasce con la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa della città, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza.

Abbiamo iniziato questo percorso nella costituzione di un polo civico denominato “spazio civico” agli inizi del 2021. Gli esiti, come tutti sapete, sono stati quelli di un allontanamento di alcune compagini a causa della modalità di scelta del candidato sindaco. Abbiamo tentato fino all’ultimo, un afoso mercoledì di mezza estate per cercare di “ricucire” lo strappo, ma i vari tentativi sono stati vani. Abbiamo fatto una scelta coerente con i nostri obiettivi. Volevamo essere liberi da dictat di segreterie di partito.





I Candidati della lista “Difendiamo Spoleto”, parte integrante della coalizione che presentava la candidatura a Sindaco di Giancarlo Cintioli, volendo rimanere coerenti con i principi ispiratori della omonima Associazione “Difendiamo Spoleto” considerando che non è stato raggiunto un apparentamento formale con nessuno dei due candidati sindaci al ballottaggio, hanno deciso di comune accordo di non fare dichiarazioni di voto e di lasciare alla coscienza del singolo la scelta del prossimo Sindaco di Spoleto.

Difendiamo Spoleto ha come obbiettivo il buon governo e la crescita della città, quindi rimane aperta a prendere in esame e collaborare a progetti, proposte ed idee che dovessero essere presentate da qualsiasi forza politica in questa ottica di miglioramento della vita dei cittadini di Spoleto.

Associazione DifendiAmo Spoleto