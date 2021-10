Ballottaggio: curiosità e informazioni utili

Si vota domenica 17 ottobre dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 18 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si terrà il ballottaggio tra i candidati alla carica di Sindaco Andrea Sisti (Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X Spoleto, Eleggi Spoleto, Partito Democratico) e Sergio Grifoni (Obiettivo Comune, Alleanza Civica, Fratelli d’Italia), che al primo turno hanno ottenuto rispettivamente 5581 voti (32.69%) e 4313 voti (25.26%).

Nella giornata di domenica 17 ottobre si voterà dalle 7.00 alle 23.00, mentre lunedì 18 le urne saranno aperte dalle 7.00 alle 15.00.

Sono 30.430 gli spoletini chiamati alle urne (14.709 maschi e 15.721 femmine), di cui 219 cittadini nati in altri Stati dell’Unione Europea e residenti a Spoleto (70 maschi e 149 femmine).

Nella sezione “Elezioni amministrative 2021” del sito del Comune di Spoleto (https://bit.ly/2Y8HePh) sono disponibili tutte le informazioni utili relative al turno di ballottaggio. Sempre nel sito istituzionale è possibile consultare anche tutti i risultati del primo turno (https://bit.ly/3aHTR6y).

In occasione del turno di ballottaggio il Comune di Spoleto aprirà la Sala Stampa a palazzo Comunale a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 ottobre. Nella sala dello Spagna (capienza massima 20 persone) e nella sala del Consiglio comunale (30) sarà possibile seguire l’aggiornamento dei risultati, comunque consultabili anche dalla homepage del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.spoleto.pg.it). Per l’ingresso a palazzo Comunale sarà necessario esibire il Green pass.

I dati relativi alle affluenze verranno comunicati domenica 17 ottobre alle ore 12.00, alle 19.00 e alle 23.00, mentre l’affluenza definitiva verrà comunicata lunedì 18 ottobre dopo le ore 15.00.

Per garantire l’immediato rilascio delle tessere elettorali e tutti gli altri adempimenti legati al turno di ballottaggio, lo Sportello del Cittadino rimarrà aperto venerdì 15 e sabato 16 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00, domenica 17 dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 18 dalle 7.00 alle 15.00. Lunedì 18 ottobre lo Sportello del Cittadino effettuerà esclusivamente prestazioni già prenotate, rinnovo e consegna delle tessere elettorali, rinnovo ed emissione di carte di identità per urgenza comprovata o per consentire ai cittadini l’esercizio del diritto di voto.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0743 218197 – 218240.