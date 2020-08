Baiano di Spoleto: annullata la Sagra delle Carni Spoletine e della Frittella

Appuntamento al 2021

La sera dell’11 agosto 2020 si è riunito il Consiglio direttivo della Pro Loco di Baiano di Spoleto: è stato deciso unanimemente di annullare l’edizione 2020 della Sagra delle Carni Spoletine e della Frittella in considerazione delle norme in vigore per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Questo il commento del presidente della Pro Loco Danilo Chiodetti: «Era tanta l’attesa per l’edizione 2020 della Sagra, una fra le più apprezzate del territorio. Avevamo pensato ad un bellissimo e ricco programma per festeggiare la 20ª edizione della Sagra, ma la tutela della salute pubblica arriva prima di ogni altra scelta. Il prossimo anno (2021) troveremo la maniera per offrire una Sagra delle Carni Tipiche Spoletine e della Frittella capace di valere il doppio».