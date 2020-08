Bacigalupo, si alza il sipario sul settore giovanile

Domani l’open day alla “Bombonera” di Morgnano

0Sabato 22 agosto 2020, dalle ore 17:30, presso l’impianto sportivo Comunale “Don Andrea Petruccioli” di Morgnano, la Società Sportiva Dilettantistica Bacigalupo, neoaffiliata all’ Academy A.C. Perugia Calcio, organizzerà il proprio Open Day per i ragazzi/e e bambini/e nati dal 2004 al 2015.

Tale evento, sarà organizzato nel rispetto del protocollo emanato dalla FIGC per la ripresa delle attività calcistiche e da quanto riportato sia nel Comunicato Ufficiale N°1 che dalle specifiche linee guida governative ex DCPM del 17 Maggio 2020, l’Ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 16 agosto 2020 e dai relativi protocolli per la ripresa delle attività sportive in sicurezza relativa

all’attuale situazione epidemiologica (virus Sars-Covid2). Parteciperanno all’evento anche alcuni istruttori dell’Academy A.C. PERUGIA.