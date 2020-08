Bacigalupo, a Morgnano in programma 2 open day del settore giovanile

Giovedi 3 per allievi e giovanissimi, Sabato 5 settembre per Piccoli Amici, Primi Calci, Esordienti e Pulcini

La S.S.D. Bacigalupo, dopo aver svolto, con grande partecipazione dei ragazzi/bambini, il primo Open Day il giorno 22 agosto u.s., riapre, rispettando i previsti protocolli di sicurezza dovuti all’emergenza Covid-19, le porte dell’impianto sportivo comunale “Don Andrea PETRUCCIOLI” di Morgnano di Spoleto per ulteriori due Open Day.

Il primo appuntamento, per le categorie allievi e giovanissimi (2004-2007) è fissato per Giovedi 3 settembre p.v. con inizio alle ore 17:30, il secondo è programmato per le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Esordienti e Pulcini (2015-2008) per Sabato 5 settembre sempre alle ore 17:30.

La società, presieduta da Luca Scardabozzi, comunica, inoltre, che a partire dal giorno 3 settembre, sarà aperta la segreteria, orario 16:30/19:00, per eventuali informazioni ed iscrizioni. Per ulteriori dettagli è possibile contattare la segreteria al nr 3498368528