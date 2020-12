Babbo Natale da Vescialandia al Boschetto di Tin Tin

di Mariolina Savino

Arriva a piedi il vegliardo vestito di rosso e la fantasia vola sulla slitta tirata dalle renne delle fiabe negli occhi dei bambini.

Arriva da Vescialandia, un paesello al “Polo Nord” di Foligno, dove tutto è possibile grazie ad una Proloco costituita da volontari attivi e disponibili.

È stanco Babbo Natale che da giorni corre ovunque, del resto il 24 è zona rossa e lui circola con l’autocertificazione…..

Qui in via Mercuri-Paganini lo attendono i bambini cin i genitori, e sgranano gli occhi quando sentono la campanella e corrono all’impazzata, il modo più romantico per mostrare gioia.

Babbo Natale arriva e si siede di fianco alla capanna e a pochi passi dalla Madonnina. Il luogo è incantevole, pulito, curato con amore e dedizione da parte degli abitanti, un piccolo paradiso.

Babbo Natale inizia a distribuire dolci, caramelle, cioccolata e i bimbi sono estasiati, felici, quel sogno fiabesco che ci accompagna tutta la vita….

Poi Babbo Natale decide di visitare tutto il parco naturale dove c’è un albero grande fatto con le canne e poi il Boschetto di TinTin, delizioso con tutti quei cartelli dipinti a mano….

Babbo Natale di avvia verso casa e saluta i piccoli dagli occhi sognanti, anche oggi ha compiuto il suo miracolo, da domani, saranno tutti più buoni!