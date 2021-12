Sabato 18 dicembre a partire dalle ore 18

Sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 18, Babbo Natale, su invito di tutti i commercianti della zona, sarà presente con i suoi elfi in viale Trento e Trieste e via Ceruiglia per regalare dolcetti e caramelle e per ascoltare i desideri dei più piccoli. Tutti i bambini sono invitati.