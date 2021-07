Azione supporta il progetto Spoleto 2030

“Condividiamo pienamente le linee strategiche del progetto per la città e soprattutto il metodo di lavoro, che mette al centro le competenze e le migliori esperienze del territorio, per dare risposte concrete ai problemi di Spoleto”

Il gruppo Spoleto in Azione, referente in città del Partito Azione di Carlo Calenda, darà il suo massimo contributo, in vista delle prossime elezioni amministrative, al progetto politico “Spoleto 2030”.

Condividiamo pienamente le linee strategiche del progetto per la città e soprattutto il metodo di lavoro, che mette al centro le competenze e le migliori esperienze del territorio, per dare risposte concrete ai problemi di Spoleto.

In questi giorni abbiamo letto proclami e retroscena relativi a movimenti e posizionamenti di figure politiche locali e non, in un’ottica che non può convincerci. La ricerca di alleanze o accordi politici elettorali è legittima, ma non può essere anteposta a una condivisione dei contenuti e del “progetto città”.

Per questo abbiamo deciso di partecipare ai tavoli tematici di Spoleto 2030, che vedono una numerosa e sempre crescente partecipazione da parte di cittadini ed associazioni, a dimostrazione della volontà di dare un contributo concreto al futuro della città.

Azione ha sempre anteposto contenuti e progetti a tatticismi e ritualità della vecchia politica e continuerà a farlo. La sensazione, anche grazie alla partecipazione di tanti giovani e giovanissimi, è che oggi Spoleto 2030 possa essere proprio quel contenitore capace di mettere in campo un progetto nuovo ed alternativo al passato, di cui la città ha bisogno per superare le sue criticità e rilanciarsi.