Avviso pubblico per la realizzazione di quattro tirocini nel Comune di Spoleto

Saranno quattro i tirocinanti che potranno prestare servizio nel Dipartimento 9 – Valorizzazione delle Culture, delle Qualità e della Bellezza della Città e del Territorio, 2 addetti qualificati al front office, 1 tecnico di biblioteca e 1 tecnico del marketing turistico/tecnico del marketing operativo.

Il Comune di Spoleto, dopo aver presentato la propria candidatura rispondendo all’avviso pubblicato a novembre 2024 volto a finanziare specifici interventi finalizzati a sostenere l’attività in settori portanti dell’economia regionale, è stato riconosciuto dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) come uno degli Enti locali destinatari della misura che permetterà di attivare tirocini nel Settore Cultura e Turismo.

I candidati, in possesso dei requisiti esplicitati all’Art. 9 dell’Avviso, potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2024 attraverso il link presente nel portale istituzionale di ARPAL https://shorturl.at/ErkEu (cliccando su «compila la domanda» autenticandosi tramite credenziali SPID di secondo livello).

Gli aspiranti tirocinanti, alla data di presentazione della domanda, devono essere disoccupati, iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria, aver compiuto 18 anni, essere in possesso del titolo di studio espressamente previsto per il profilo professionale per il quale ci si candida (indicato nella tabella di cui all’Art.7 punto 4 dell’Avviso).

Non possono presentare la propria candidatura coloro che hanno già svolto tirocini extracurriculari presso lo stesso Ente, abbiano avuto, nei 24 mesi precedenti la candidatura, rapporti di lavoro subordinato, anche in somministrazione, parasubordinato e/o autonomo, con lo stesso Ente o abbiano già svolto un tirocinio extracurriculare per il medesimo profilo professionale.

Una volta scaduti i termini, ARPAL Umbria invierà al Comune di Spoleto l’elenco dei candidati idonei fissando i termini entro cui la selezione, effettuata direttamente dall’Ente, deve essere conclusa.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Arpal Umbria https://shorturl.at/eiZMk.