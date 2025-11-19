Avviso PRINA 2025. Le domande entro venerdì 12 dicembre 2025

Il Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 9 dell’Umbria, ha pubblicato questa mattina l’avviso PRINA 2025 – https://shorturl.at/eRDTW – destinato alla realizzazione di progetti di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti.

L’avviso, finanziato con le risorse del Piano Regionale per la Non Autosufficienza, mette a disposizione una dotazione complessiva di 27.000 euro per interventi volti a favorire la domiciliarità e la qualità di vita degli anziani, sostenendo le famiglie nell’assunzione di un assistente familiare con contratto regolare.



È previsto un contributo massimo di 3.000 euro per ciascun progetto. Il contratto deve prevedere minimo 24 ore settimanali e una durata di almeno 6 mesi.

Possono presentare domanda le persone che hanno compiuto 65 anni, che hanno un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro, presentano un’invalidità civile pari almeno al 75% o una condizione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e risiedono in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 9 (Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria).

La domanda può essere presentata dall’interessato, da un familiare di primo grado o dal legale rappresentante, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio ed entro la mezzanotte del 12 dicembre 2025.

Due le modalità di presentazione ammesse: tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o con consegna a mano, previo appuntamento, presso gli uffici comunali (è possibile contattare i numeri 0743 218511 – 218711).

Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti dall’avviso e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Per informazioni e per consultare tutta la documentazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 9 o visitare il portale istituzionale del Comune di Spoleto.​