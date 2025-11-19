Avviso PRINA 2025. Le domande entro venerdì 12 dicembre 2025

  • Redazione
  • Novembre 19, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 20

    • Il Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 9 dell’Umbria, ha pubblicato questa mattina l’avviso PRINA 2025 – https://shorturl.at/eRDTW – destinato alla realizzazione di progetti di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti.

     

    L’avviso, finanziato con le risorse del Piano Regionale per la Non Autosufficienza, mette a disposizione una dotazione complessiva di 27.000 euro per interventi volti a favorire la domiciliarità e la qualità di vita degli anziani, sostenendo le famiglie nell’assunzione di un assistente familiare con contratto regolare.

    È previsto un contributo massimo di 3.000 euro per ciascun progetto. Il contratto deve prevedere minimo 24 ore settimanali e una durata di almeno 6 mesi.

     

    Possono presentare domanda le persone che hanno compiuto 65 anni, che hanno un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro, presentano un’invalidità civile pari almeno al 75% o una condizione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e risiedono in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 9 (Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria).

     

    La domanda può essere presentata dall’interessato, da un familiare di primo grado o dal legale rappresentante, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio ed entro la mezzanotte del 12 dicembre 2025.

     

    Due le modalità di presentazione ammesse: tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o con consegna a mano, previo appuntamento, presso gli uffici comunali (è possibile contattare i numeri 0743 218511 – 218711).

     

    Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti dall’avviso e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

     


    Per informazioni e per consultare tutta la documentazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 9 o visitare il portale istituzionale del Comune di Spoleto.​

    Share

    Articolo precedente

    Nuova sezione Primavera alla scuola dell’infanzia di Eggi. Le domande dal 18 novembre al 5 dicembre

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....