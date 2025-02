Avviso per la manifestazione di pubblico interesse per l’affidamento della storica piscina di Castel Ritaldi

Il Comune di Castel Ritaldi intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento della concessione del Complesso natatorio e contestuale locazione del ristorante per la durata di anni 6, prorogabile di ulteriori sei.

Si tratta di avviso pubblico emesso dall’Ente per raccogliere proposte di gestione tecnica ed economica, propedeutiche all’indizione della gara.

I lavori hanno infatti investito ogni parte del vecchio impianto, con rifacimenti parziali o totali e con l’aggiunta di nuove dotazioni che di fatto segnano un enorme passo in avanti dell’intera struttura sotto ogni punto di vista.

I lavori di messa in sicurezza e ammodernamento, in corso ed in fase conclusiva, hanno riguardato interventi strutturali sulle pareti della vasca grande, l’impermeabilizzazione della stessa e azioni di ammodernamento, risanamento e riqualificazione degli spogliatoi e delle docce.

A livello impiantistico, invece, è stata effettuata la sostituzione del gruppo filtrante non più funzionante (filtri e pompe ecc…) con rifacimento degli attacchi al sistema fognario.

Una cura particolare è stata dedicata al potenziamento ed alla nuova realizzazione delle strutture per il wellness (vasca idromassaggio) e per i bambini (area giochi e vasca dedicata).

Nel breve verranno rese idonee le aree dell’attuale zona bar interno e l’adiacente ristorante, che renderanno la struttura molto più completa e competitiva, attrezzata per lavorare tutto l’anno e non solo nei mesi estivi.

Infine sono stati effettuati lavori all’esterno del complesso, con particolare riferimento all’ampliamento dell’area verde, e alla realizzazione di nuove pavimentazioni, in modo da integrare questa nuova release con i lavori di riqualificazione urbana precedentemente realizzati dall’Amministrazione Comunale nella stessa area di interesse, che vanno dal rifacimento del viale di ingresso al capoluogo comunale, alla sistemazione della sottostante scarpata alla palificazione a valle della piscina per evitare possibili cedimenti del versante collinare non previsti in precedenza.

“ Con questo nuovo polo natatorio, l’offerta per lo sport, i servizi al cittadino ed il turismo nella nostra città cresce significativamente sul piano qualitativo e quantitativo – dichiara il Sindaco Elisa Sabbatini – e questo intervento contribuisce anche alla riqualificazione urbana di un vasto comparto della città, che questa Amministrazione ha iniziato sin dai primi mesi del suo primo mandato e che a breve vedrà il progetto realizzato nella sua completezza, nonostante le difficoltà oggettive che hanno investito il settore edile. Questo è un ulteriore intervento tra quelli che stiamo portando avanti sul fronte dell’impiantistica sportiva e del turismo, al fine di dare più ampia visibilità ad un territorio che con questa nuova immagine si presenta più attraente e competitiva per le sfide e le opportunità che i tempi moderni ci propongono ogni giorno.

Un ringraziamento particolare va alla precedente Amministrazione Regionale targata Donatella Tesei, che ha concesso parte dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera agli uffici comunale ed alla precedente Amministrazione Comunale, sempre targata Elisa Sabbatini, che con zelo e impegno ha intrapreso e portato avanti, dalle fasi iniziali, questa importantissima opera. Mi preme ricordare che a causa di molte questioni travagliate ereditate dal passato, questa giunta si è dovuta far carico di decisioni che hanno comportato lungaggini burocratiche, che oramai fanno parte del passato.”

Diamo voce a questo territorio, attendiamo sviluppi positivi da questa manifestazione di interesse che vedrà la crescita dei nostri servizi per la nostra comunità.

I dettagli tecnici della manifestazione di interesse sono sul sito del Comune di castel Ritaldi al link:

https://www.comune.castel-ritaldi.pg.it/articoli/indagine-di-mercato-per-manifestazione-dinteresse-finalizzata-alla-gestione-dellimpianto-natatorio-di-castel-ritaldi-ed-alla-contestuale-locazione-del-ristorante