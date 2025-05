È online nel sito istituzionale – https://bit.ly/3RI9Oz1 – l’avviso per la gestione e la valorizzazione delle Aree di Comunità, le cosiddette aree versi attrezzate. Il Comune di Spoleto ricerca infatti soggetti disponibili a gestire e manutenere una o più aree di comunità per un periodo di tempo di nove anni.

I soggetti, con sede nel Comune di Spoleto, che possono presentare l’istanza sono associazioni culturali, associazioni di promozione sociale (ad esempio le Pro-Loco ed i circoli ricreativi ARCI), organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti giuridici che operano nell’ambito dell’associazionismo, come ad esempio i Centri Civici e le Comunanze Agrarie.

Per l’assegnazione dell’area verrà nominata una Commissione ad hoc, che si esprimerà sulla base del migliore progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo. La valutazione riguarderà le opere volte al superamento delle barriere architettoniche, il servizio wi-fi libero, il servizio di vigilanza o videosorveglianza, la qualità degli eventi culturali e di promozione turistica, i servizi offerti agli utenti e ogni eventuale ulteriore proposta ritenuta coerente dalla Commissione.

Il concessionario si impegnerà a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle proprie peculiarità volte a realizzare i propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, con la possibilità di proporre attività come la promozione e la realizzazione di iniziative intese a richiamare persone sul territorio e a favorire la crescita della comunità; la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od evento, per contribuire a promuovere, valorizzare ed animare i localismi; la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali; attività e gestioni relative al patrimonio materiale e immateriale; l’assistenza alla transizione digitale con la possibilità di erogazione di servizi digitali in favore dei cittadini.

Le aree interessate Azzano, Baiano, Bazzano Inferiore, Bazzano Superiore, Beroide, Cortaccione, Crocemarroggia, Eggi, San Venanzo, Montemartano, Poreta, Protte, San Martino in Trignano, San Nicolò–La Chiesetta e San Nicolò zona P.E.E.P.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it entro il 3 giugno 2025.