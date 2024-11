Avviso invecchiamento attivo: prorogato al 25 novembre il termine per presentare le domande

Il Comune di Spoleto ha prorogato i termini per la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo settore per la co-progettazione e realizzazione di attività finalizzati all’attuazione del Piano territoriale per la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo.

Il nuovo termine per la presentazione delle istanze sono le ore 23.59 del 25.11.2024, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, i criteri e la procedura e la presentazione delle istanze si rimanda integralmente al testo dell’Avviso pubblico, pubblicato il 30 ottobre scorso​, https://www.comune.spoleto.pg.it/avviso-co-progettazione-terzo-settore-2/, di cui si conferma il contenuto in ogni sua restante parte.

Si ricorda che ogni soggetto può presentare uno o più proposte progettuali, le quali prevedano interventi, azioni ed eventi strutturati per promuovere la cittadinanza attiva delle persone anziane ed incentivare l’adozione di stili di vita sani.

Certi che il miglioramento del benessere dell’anziano, attraverso attività di socializzazione e condivisione, permetta il mantenimento delle abilità fisiche e cognitive indispensabili per incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale della comunità, con tale procedura si intende favorire la creazione di un contesto relazionale e sociale accogliente ed inclusivo, capace di prevenire l’insorgere di fenomeni di isolamento ed esclusione dalla vita comunitaria.

L’avvio di un percorso di co-progettazione rappresenta un’importante opportunità per riconoscere, coordinare e valorizzare le risorse presenti sul territorio e stimolare sinergie fra pubblico e privato, per rendere il welfare locale un sistema integrato di interventi e servizi rivolto alla partecipazione attiva ed inclusiva, nonché multigenerazionale.

Gli interventi e le attività oggetto della presente co-progettazione, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025, se non diversamente stabilito dalla Regione Umbria con atti specifici.