Avviato con successo il progetto “Pedalando nei Sogni”

Si è svolto con grande entusiasmo, venerdì 20 febbraio, il primo incontro formativo del progetto rivolto alle scuole primarie della Regione Umbria “Pedalando nei Sogni: Muoversi, Crescere, Creare”, promosso da A.S.D. Bici Club Spoleto e inserito nel catalogo dei progetti didattici “Spoleto per la Scuola” per l’a.s. 2025/2026.

Il primo appuntamento ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria di Bevagna ed è stato dedicato allo sviluppo dei temi di psicomotricità, equilibrio, propriocezione e coordinazione.

La Dott.ssa Laura Rutili, fisioterapista con formazione avanzata in osteopatia presso FISIOLAB, esperta in rieducazione posturale e insegnante di danza aerea per bambini, ha guidato gli alunni in attività pratiche e momenti di riflessione finalizzati allo sviluppo della consapevolezza corporea.

Grande soddisfazione per questo avvio è stata espressa dalla project manager del progetto, Caterina Castellani (referente per Castellani Impianti s.r.l.), e da Paolo Orazi, Direttore Sportivo A.S.D. Bici Club Spoleto, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere nel territorio il movimento come strumento educativo, di benessere e di crescita personale.

A.S.D. Bici Club Spoleto ringrazia il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Lepri, dell’Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara, e il corpo docente per l’accoglienza e l’interesse dimostrati nei confronti dell’iniziativa, nonché Giovanni Noli, Presidente del CSI Foligno, per la promozione del progetto.

Particolarmente significativo è stato il momento conclusivo dell’incontro: i bambini hanno spontaneamente abbracciato gli operatori al termine della lezione, esprimendo un forte coinvolgimento emotivo e autentico entusiasmo.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo altre scuole del territorio, fino all’evento finale realizzato in collaborazione con A.S.D. U.C. Foligno e A.S.D. U.C. Foligno Start, durante il quale tutti i partecipanti potranno sperimentare l’uso consapevole della bicicletta e prendere parte ad attività ludico-motorie.

Il Presidente di A.S.D. Bici Club Spoleto, Siro Castellani, augura un buon proseguimento delle attività a tutti gli alunni partecipanti e ribadisce l’obiettivo del progetto: diffondere tra i più giovani della nostra comunità la cultura del movimento, della salute e dei valori dello sport.