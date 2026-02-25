Avviato con successo il progetto “Pedalando nei Sogni”

  • Redazione
  • Febbraio 25, 2026
  • Ciclismo
    • Si è svolto con grande entusiasmo, venerdì 20 febbraio, il primo incontro formativo del progetto rivolto alle scuole primarie della Regione Umbria “Pedalando nei Sogni: Muoversi, Crescere, Creare”, promosso da A.S.D. Bici Club Spoleto e inserito nel catalogo dei progetti didattici “Spoleto per la Scuola” per l’a.s. 2025/2026.

    Il primo appuntamento ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria di Bevagna ed è stato dedicato allo sviluppo dei temi di psicomotricità, equilibrio, propriocezione e coordinazione.
    La Dott.ssa Laura Rutili, fisioterapista con formazione avanzata in osteopatia presso FISIOLAB, esperta in rieducazione posturale e insegnante di danza aerea per bambini, ha guidato gli alunni in attività pratiche e momenti di riflessione finalizzati allo sviluppo della consapevolezza corporea.

    Grande soddisfazione per questo avvio è stata espressa dalla project manager del progetto, Caterina Castellani (referente per Castellani Impianti s.r.l.), e da Paolo Orazi, Direttore Sportivo A.S.D. Bici Club Spoleto, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere nel territorio il movimento come strumento educativo, di benessere e di crescita personale.

    A.S.D. Bici Club Spoleto ringrazia il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Lepri, dell’Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara, e il corpo docente per l’accoglienza e l’interesse dimostrati nei confronti dell’iniziativa, nonché Giovanni Noli, Presidente del CSI Foligno, per la promozione del progetto.

    Particolarmente significativo è stato il momento conclusivo dell’incontro: i bambini hanno spontaneamente abbracciato gli operatori al termine della lezione, esprimendo un forte coinvolgimento emotivo e autentico entusiasmo.

    Il percorso proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo altre scuole del territorio, fino all’evento finale realizzato in collaborazione con A.S.D. U.C. Foligno e A.S.D. U.C. Foligno Start, durante il quale tutti i partecipanti potranno sperimentare l’uso consapevole della bicicletta e prendere parte ad attività ludico-motorie.

    Il Presidente di A.S.D. Bici Club Spoleto, Siro Castellani, augura un buon proseguimento delle attività a tutti gli alunni partecipanti e ribadisce l’obiettivo del progetto: diffondere tra i più giovani della nostra comunità la cultura del movimento, della salute e dei valori dello sport. 

    Commentiultimi pubblicati

    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....
    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato