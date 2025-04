AVIS Spoleto protagonista a livello sovraterritoriale: Marchini presidente provinciale, Grifoni nel direttivo regionale

Ottimo risultato per la sezione Avis di Spoleto nei rinnovi degli organi dirigenziali a livello sovraterritoriale. Andrea Marchini, residente a Campello sul Clitunno e quindi facente parte dell’AVIS di Spoleto, è stato eletto Presidente Provinciale di Perugia; organo nel quale figura anche Roberto Bastianelli, tra l’altro da poco riconfermato alla presidenza del sodalizio spoletino. Il cerchio positivo per l’AVIS locale si chiude con l’elezione di Sergio Grifoni nel Consiglio Direttivo dell’AVIS Regionale, massimo organo per la regione Umbria. Il giovane Alessandro Campana è stato invece designato a partecipare alla prossima Assemblea Nazionale AVIS.

Tali elezioni sono l’ulteriore conferma della considerazione che l’AVIS di Spoleto nutre al di fuori dei confini comunali, che si materializza poi con l’impegno competente profuso dai propri dirigenti.

Buon lavoro ai nuovi eletti.