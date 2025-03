AVIS, Roberto Bastianelli resta presidente. Cambia il Direttivo con l’ingresso di nuovi giovani

L’AVIS di Spoleto ha riconfermato Roberto Bastianelli quale presidente per il secondo mandato consecutivo. Il nuovo Consiglio Direttivo, dopo l’Assemblea dei Soci, nella propria seduta ha riconfermato alla guida dell’Associazione Volontari Donatori di Sangue il veterano Roberto Bastianelli. Restano in carica, su proposta del presidente, Sergio Grifoni quale vice presidente, Roberto Discepoli nelle funzioni di amministratore e Lida Loccioni quale segretaria. Quest’anno, oltre a cambiare il C.D., sarà cambiato anche il Collegio Sindacale, il quale, in attuazione dello Statuto nazionale, prevede la sua sostituzione con l’Addetto Contabile e di Bilancio nominato dall’Assemblea dei Soci. Assemblea che, per questo ruolo, ha nominato all’unanimità la sig.ra Federica Carter, già facente parte del vecchio Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione che certificava il bilancio dell’AVIS.

Abbiamo incontrato il presidente e gli abbiamo rivolto le domande seguenti.

Quale AVIS di Spoleto intende volere per questo suo secondo mandato?

Vorrei, come ho sempre voluto, una AVIS dinamica e presente sul territorio del nostro comprensorio (Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi), nonché una Associazione aperta alla collaborazione con altre Associazioni di categoria nel volontariato. Dobbiamo programmare tutte le azioni strategiche necessarie per andare avanti in un mondo che cambia, facendo un’analisi di ciò che occorre fare per proiettare nel futuro la nostra AVIS Comunale, che ci permetta di essere adeguatamente supportati per continuare l’attività donazionale dai territori di appartenenza.

Quali sono le direttrici che metterà in campo per ottenere questi risultati?

Innanzitutto è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, dove ai veterani sono stati affiancati nuovi giovani. Quindi l’AVIS punta fortemente sui giovani per il ricambio generazionale, che con la loro freschezza porteranno iniziative rivolte oltre ai loro coetanei a tutti coloro che ne abbiano interesse. Inoltre, oltre ad un piano strategico da sviluppare, è necessario prima di tutto un coinvolgimento sempre più diretto nell’azione di governo dell’Associazione da parte dei Dirigenti che non va vista come un qualcosa per il solo Esecutivo, ma un’entità di cui tutto il consiglio direttivo è operativamente parte integrante.

Quali sono i componenti del nuovo direttivo AVIS di Spoleto?

Ai “veterani” (Sergio Grifoni, Roberto Discepoli, Lida Loccioni, Alessandro Campana, Cinzia Contarini, Roberto Conti, Federica Fantozzi, Andrea Marchini, Sergio Porzi e Roberto Tulli), sono stati aggiunti nello stesso Consiglio direttivo i giovani Camilla Alimenti, Luca Broglioni, Michela Brunetti, Matteo Cera, Tommaso Fabi, Valmira Jera, Gianmarco Lattanzi e Asya Mazzoli.

Come presidente, quale massima espressione dell’Associazione nonché portavoce del Consiglio direttivo, sono pienamente convinto che senza la collaborazione di tutti non sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo; proprio per questo, ognuno di noi svolgerà un compito preciso. Al fine del raggiungimento degli obiettivi che l’AVIS di Spoleto si è proposta, mi sono rimesso a disposizione, affinché questa benemerita Onlus possa continuare a crescere, come ha sempre fatto.

