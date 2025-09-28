Autumn Festival Art. La collettiva che annuncia la nuova stagione

Una mostra d’arte collettiva nell’Autumn Festival Art, presso la Galleria MariaElena del Caminetto a cura di Carapace Mac Art.

Un evento atteso, quello della mostra d’arte autunnale, appuntamento immancabile da diversi anni.

Il tempo viene scandito dalle mostre che si susseguono nell’Umbria pittorica, artisti di fama che mostrano le loro opere e che in molte occasioni sono stati felici di vendere agli appassionati, i propri capolavori.

La posizione del Caminetto, l’ottima disponibilità dei titolari, la grande presenza di pubblico e la cura delle mostre, hanno favorito la continuità e il successo delle iniziative artistiche di ottimo pregio.

Campello capitale dell’arte e della bellezza, circondata da oasi naturalistiche di pace e di innumerevoli specie di volatili che sostano durante la migrazione, all’arrivo in primavera e alla partenza verso lidi caldi in autunno, sarà ancora una volta scelta per l’Autumn Festival Art dal primo di ottobre presso la sala MariaElena -Il Caminetto -.

carapacemacart@gmail.com