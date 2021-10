Autumn Art estemporanea al Centro Sociale Martani, Trevi

Di Lia Novisa

Il Sindaco di Trevi, scrittore, Bernardino Sperandio ha premiato con la presidente dell’Avis di Trevi, Mauro del Vescovo, attorniato dalla geniale creatività dei pittori accorsi a Trevi per l’evento pittorico Autumn Art di Carapace Mac Art.

Il Presidente Pietro Coricelli promotore dell’iniziativa artistica, soddisfatto per il successo ottenuto,

ringrazia pubblicamente per la collaborazione:

Il Presidente del Circolo A.R.C.I. Giuseppe Brunelli, la Fulginium Viaggi, Frantoio-società agricola Olio di Trevi,

le Terre di Paolo

per l’ottimo sedano,

la Salumeria Medei

e tutto il consiglio e i soci del centro Martani.

Un doveroso e grande ringraziamento a

Luigi Antonelli

per l’ottima parmigiana di Sedano

e a Giuseppina Antonelli

per l’amatriciana e l’antipasto tutto a base di prodotti tipici autunnali di zona,

tutto molto speciale e buonissimo, cucinato nel rispetto della tradizione Trevana.

Un encomio particolare va riconosciuto a Mariolina Savino,

Direttore Artistico

di Carapace Mac Art

per l’organizzazione e gestione della kermesse.

L’estemporanea Autumn Art protagonista Domenica a Borgo Trevi presso il Centro Sociale Martani a cura di Carapace Mac Art.

Evento riuscitissimo grazie all’arrivo di molti pittori, considerati big del settore. Una gara elegante, senza un tema specifico, per non mortificare la creatività degli artisti, un risultato condiviso dalla giuria capeggiata dalla Pittrice Altavilla, Valeria Calamera e il prof. Pietro Mita e il pubblico presente.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

1° premio

Mauro del Vescovo

2° Premio

Michaela Pascu

3° Premio

Joe Stafford

4° Premio

Giuliano Belloni

Opera Segnalata:

Maestro Marco Giacchetti

Premio Mostra Concorso:

Michele De’ Nicolò

Premio giuria originalità

Angelo Miorelli

Premio Autumn Art

Trofeo A.R.C.I.

Francesca De Nicolò

La Mostra Autumn Art, accompagna l’ottobre Trevano con ingresso libero, sarà aperta il pomeriggio dei giorni dispari dalle 17.00 alle 19.00, fino al 4 novembre 2021 nella sala attigua al bocciodromo.

info carapacemacart@gmail.com