“Autovelox non omologati: la Corte di Cassazione è chiara, ma il Comune di Spoleto ignora le indicazioni della Prefettura”

  • Settembre 22, 2025
    È ormai chiaro e inequivocabile: secondo la Corte di Cassazione, le multe per eccesso di velocità rilevate da autovelox approvati ma non omologati sono illegittime.

    La normativa prevede espressamente l’omologazione ministeriale come requisito imprescindibile per la validità degli accertamenti. La semplice approvazione del dispositivo non è sufficiente, così come la regolare taratura periodica non può in alcun modo sostituire l’omologazione.

    A conferma di questo principio giuridico è intervenuta anche una comunicazione ufficiale della Prefettura di Perugia, datata 6 giugno 2025, che ha invitato tutti i Comuni a interrompere l’utilizzo di autovelox non omologati a partire dal 12 giugno 2025.

    Nonostante ciò, nel Comune di Spoleto, il Sindaco Andrea Sisti e la sua maggioranza hanno scelto di ignorare questi richiami, mantenendo attivi i dispositivi non conformi e procedendo alla discussione e approvazione del bilancio consolidato, senza alcuna valutazione degli impatti economici derivanti da possibili richieste di rimborso per sanzioni già pagate, anche nel corso del 2024.

    Abbiamo chiesto con forza:

    • Lo spegnimento immediato degli autovelox non omologati;
    • La sospensione della discussione sul bilancio consolidato, in attesa di chiarimenti sugli effetti economici legati a questa situazione;
    • Lo stanziamento di fondi di riserva in bilancio per fronteggiare eventuali richieste di rimborso;
    • L’avvio di manovre correttive per tutelare l’equilibrio finanziario dell’Ente in caso di contenziosi o risarcimenti.

    Tutte richieste rimaste inascoltate.

    Questa condotta ci preoccupa fortemente. Riteniamo che l’attuale gestione esponga il Comune a gravi rischi legali ed economici, con la concreta possibilità di compromettere la tenuta dei conti pubblici e di mettere a repentaglio i servizi ai cittadini. È doveroso che l’Amministrazione rispetti sia la legge che le indicazioni delle autorità competenti, a tutela della legalità, della trasparenza e dell’interesse collettivo.

    Non ci fermeremo qui.

     

    I Consiglieri comunali

    Maria Elena Bececco

    Diego Catanossi

    Giancarlo Cintioli

    Alessandro Cretoni

    Alessandra Dottarelli

    Sergio Grifoni

    Paolo Imbriani

    Donatella Loretoni

    Paolo Piccioni

    Gianmarco Profili

