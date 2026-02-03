Autoritratti, presentazione del libro di Tommaso Spazzini Villa. Palazzo Collicola, domenica 8 febbraio ore 15.30

  Febbraio 3, 2026
    • Domenica 8 febbraio alle ore 15.30 a palazzo Collicola è in programma la presentazione del libro Autoritratti di Tommaso Spazzini Villa.

    Insieme all’autore parteciperanno Eleonora Di Benedetto, consigliera della Fondazione Severino, Giorgio Flamini, direttore artistico della Compagnia #SineNOmine, Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Pastificio Cerere. L’incontro verrà moderato dal direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini.

    L’ingresso è gratuito. Si consiglia la prenotazione: spoletomusei@gmail.com 0743.46434.

    Autoritratti è un progetto di arte partecipativa che chiama in causa inconscio e letteratura.

    Nel 2018 Tommaso Spazzini Villa coinvolge oltre trecento detenuti di diverse carceri italiane, aﬃdando ad ognuno di loro una pagina diversa da una copia dell’Odissea di Omero. Sul singolo foglio ogni partecipante è inviato a intervenire con sottolineature e commenti, evidenziando parole così da comporre frasi di senso compiuto, rappresentative del detenuto o del suo stato d’animo. Il testo omerico si trasforma così in una sorta di fondale di scena, dove i veri attori in campo sono i partecipanti e lo spazio di espressione che viene loro messo a disposizione per tracciare il proprio “autoritratto”.

    Il volume restituisce la copia dell’Odissea, ricomposta dall’artista, una volta conclusosi il progetto; ne emerge una sorta di meta-testo, che dà voce all’inconscio e al vissuto personale dei partecipanti, in grado di parlare del profondo di queste persone, e della loro condizione di privazione e limitazione della libertà. Accompagnano il volume un testo di Matteo Nucci e uno di Saverio Verini.

