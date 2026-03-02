Autoparco comunale: al via i lavori per la nuova copertura con due impianti fotovoltaici

Sono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per il rifacimento della copertura dell’autoparco comunale a Santo Chiodo. L’intervento, che verrà eseguito dalla ditta Goretti Tecnological Systems srl ed inizierà nel mese di aprile per concludersi entro la fine del 2026, prevede sia il completamento della copertura, sia la realizzazione di due impianti fotovoltaici.

La sostituzione delle lastre di fibrocemento con un nuovo manto di lamiera metallica zincata e verniciata interesserà infatti la seconda metà della copertura dell’edificio (la prima metà era stata già interessata dai lavori nel 2021).

Questo secondo lotto, quindi, non consente solo di riqualificare l’immobile, ma anche di garantire la produzione di energia attraverso l’installazione di due impianti fotovoltaici, uno a servizio dell’autoparco e l’altro a copertura del fabbisogno energetico della sede temporanea di Santo Chiodo della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

Ciascun impianto sarà dotato di 92 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino per una produzione di energia superiore a 50kW, precisamente 54,28kWp (l’impianto dell’autoparco sarà connesso a due inverter ibridi trifase da 25kW l’uno, mentre quello a servizio della “Dante Alighieri” farà capo ad un inverter da 50kW).

L’utilizzo di inverter ibridi per l’autoparco, collegabili a sistemi di accumulo, permetterà di sfruttare l’energia elettrica prodotta nelle ore diurne per alimentare l’illuminazione esterna nelle ore serali e notturne. Nel progetto è infatti previsto anche un intervento di relamping, ossia la sostituzione dei punti luce esterni con illuminazione a led.

Per quanto riguarda i moduli scolastici della “Dante Alighieri”, dotati di pompe di calore ad alimentazione elettrica, l’impianto fotovoltaico permetterà di diminuire in maniera considerevole i consumi energetici per il riscaldamento degli ambienti.

Considerando inoltre che la metà della copertura dell’autoparco rimarrà disponibile, i lavori, il cui importo complessivo è di circa € 300.000,00, prevedono la predisposizione delle tubazioni interrate per una futura linea elettrica a servizio di un altro impianto fotovoltaico, della potenza di circa 100kW, da abbinare alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a cui sta lavorando il Comune di Spoleto.