Automobile contromano, frontale sulla Flaminia

È successo questa notte all’altezza di Fabbreria. Foto

(DMN) Spoleto – un grave incidente stradale si è verificato questa notte, mercoledì 20 dicembre, intorno le 2.30, sulla Statale Flaminia in direzione nord all’altezza di Fabbreria. Uno scontro frontale tra un furgone e un’autovettura che procedeva contromano. Nel sinistro è stata coinvolta una terza vettura che ha sfiorato l’auto contromano prima dell’urto con il furgone. L’ autista del furgone è rimasto ferito ma non in pericolo di vita, il conducente della vettura ha riportato lesioni gravi ed è stato estratto dalle lamiere da parte dei Vigili del fuoco di Spoleto. Sul posto Carabinieri, Polizia e 3 ambulanze.