Autodeterminazione e fine vita. Incontro informativo alla Palazzina Micheli

Giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nella sala riunioni al piano terra della Palazzina Micheli, si terrà un incontro informativo aperto alla cittadinanza sulla Legge 219/17 che sancisce il diritto all’autodeterminazione terapeutica, regolando il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente conosciute come “testamento biologico”.

Dopo i saluti istituzionali di Tamara Ridolfi, Assessora alle politiche sociali Comune di Sant’Anatolia di Narco, e di Luigina Renzi, Assessora Benessere e Innovazione Sociale Comune di Spoleto, si susseguiranno gli interventi di Marta De Angelis, USL Umbria 2 (Il significato del diritto e il ruolo dei sanitari), Pierluigia Ciucarilli, Aglaia ODC (Come si redige una DAT: l’esperienza di uno sportello di consulenza), Francesca Alcidi e Paolo Scarabottini, Dipartimento Transizione Digitale, Comune di Spoleto (Dalla scrittura all’attuazione delle DAT: il ruolo dei Comuni).

L’iniziativa, promossa dal Comune di S Anatolia di Narco, insieme all’Assessorato al benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto e all’associazione Aglaia Onlus, impegnata da anni nell’assistenza palliativa e nel supporto alle persone malate nella fase finale della vita, sarà l’occasione per approfondire il significato del “testamento biologico” e il ruolo dei sanitari e dei comuni nell’attuazione della legge.



“Riteniamo fondamentale offrire ai cittadini strumenti chiari e sicuri per esprimere le proprie volontà in materia di salute – ha dichiarato Luigina Renzi, assessora Benessere e Innovazione Sociale, insieme a Tamara Ridolfi, assessore del comune di Sant’Anatolia – La Legge 219/17 tutela la libertà di scelta e la dignità della persona. Questo incontro è un’opportunità pensata soprattutto per i comuni e la cittadinanza per avere informazioni concrete e conoscere quale tipo di supporto si può ricevere per la compilazione e il deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. È un momento di riflessione, ma anche di partecipazione attiva della comunità“.