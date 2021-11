Autocisterna carica di carburante in fiamme sul Valico della Somma

Sul posto i Vigili del Fuoco, Flaminia chiusa

(DMN) Spoleto – i Vigili del Fuoco di Terni e del comando di Perugia, provenienti anche dal Distaccamento di Spoleto, stanno intervenendo, dalle 7 di questa mattina, sulla Statale Flaminia, all’altezza del Valico della Somma per spegnere l’incendio sviluppatosi , per cause da verificare, su un’autocisterna carica di carburante. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che il mezzo sia carico di carico di circa 40.000 litri di benzina. Al momento la statale è chiusa in entrambe le direzioni.