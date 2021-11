Autocisterna carica di carburante in fiamme sul Valico della Somma

Sul posto i Vigili del Fuoco, Flaminia chiusa. Foto e Video. Aggiornamenti

(DMN) Spoleto – i Vigili del Fuoco di Terni e del comando di Perugia, provenienti anche dal Distaccamento di Spoleto, stanno intervenendo, dalle 7 di questa mattina, sulla Statale Flaminia, all’altezza del Valico della Somma per spegnere l’incendio sviluppatosi , per cause da verificare, su un’autocisterna carica di carburante. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che il mezzo sia carico di carico di circa 40.000 litri di benzina. Al momento la statale è chiusa in entrambe le direzioni.

Aggiornamento ore 09.07: in questo momento i VVF hanno spento l’incendio dell’autocisterna, ora si dovrà provvedere al raffreddamento, alla messa in sicurezza ed in seguito al recupero del mezzo pesante.

La cisterna si trova in bilico mentre la motrice è nella scarpata sottostante. L’autista, ferito con ustioni è stato soccorso dai CC e trasportato all’ospedale. Non risultano sono altri mezzi coinvolti.