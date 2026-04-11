Auto rubate con esplosivo vicino a ufficio postale: indagini in corso

  • Redazione
  • Aprile 11, 2026
  • FUORI DAL COMUNE
  • Letto 47

    • Paura nella notte a Perugia, dove la Polizia di Stato è intervenuta intorno alle 4 in via Strozzacapponi, nei pressi di un ufficio postale, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza.

    Secondo quanto riferito dalla Questura di Perugia, due auto sospette sono state individuate dagli agenti giunti sul posto. Alla vista della Volante, i conducenti dei veicoli si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

    Poco dopo, i poliziotti hanno rintracciato le due vetture segnalate, risultate rubate, abbandonate nella zona. All’interno dei mezzi, durante un primo controllo, sono stati trovati arnesi atti allo scasso, un estintore e materiale esplosivo, successivamente sequestrato.

    Determinante l’intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. Sul posto anche il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici.

    Sono attualmente in corso le indagini della Squadra Mobile, impegnata a risalire all’identità dei soggetti fuggiti.

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!