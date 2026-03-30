Auto in fiamme sulla Flaminia tra Spoleto e Terni: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS3 Flaminia, nel tratto compreso tra Spoleto e Terni, dove un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, a intervenire è stata la squadra del distaccamento di Spoleto, prontamente giunta sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate a causa dell’alimentazione a GPL del veicolo, che ha comportato temperature di combustione molto elevate e un maggiore rischio durante le fasi di spegnimento.

Per consentire l’intervento in sicurezza, la SS3 Flaminia è stata temporaneamente chiusa al traffico per circa un’ora, con inevitabili disagi alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso, oltre agli addetti incaricati del ripristino del manto stradale, danneggiato dalle fiamme.