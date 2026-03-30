Auto in fiamme sulla Flaminia tra Spoleto e Terni: intervento dei Vigili del Fuoco

  • Redazione
  • Marzo 30, 2026
  • Attualità
  • Letto 155

    • Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS3 Flaminia, nel tratto compreso tra Spoleto e Terni, dove un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme.

    Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, a intervenire è stata la squadra del distaccamento di Spoleto, prontamente giunta sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate a causa dell’alimentazione a GPL del veicolo, che ha comportato temperature di combustione molto elevate e un maggiore rischio durante le fasi di spegnimento.

    Per consentire l’intervento in sicurezza, la SS3 Flaminia è stata temporaneamente chiusa al traffico per circa un’ora, con inevitabili disagi alla circolazione.

    Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso, oltre agli addetti incaricati del ripristino del manto stradale, danneggiato dalle fiamme.

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!