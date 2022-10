Auto in fiamme in Viale Marconi. Intervento dei Vigili del Fuoco

È successo all’ora di pranzo

(DMN) Spoleto – intorno l’ora di pranzo di oggi, giovedì 20 ottobre, per cause da verificare, un’automobile ha preso fuoco in viale Marconi, all’altezza dell’omonimo bar. Gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno interrotto il traffico mentre i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto hanno spento le fiamme. La circolazione veicolare è stata ripristinata una volta ultimate le operazioni di spegnimento, ciò che restava della vettura, invece, è stato rimosso intorno le 16.