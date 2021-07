Aumento Imu e imposta di soggiorno, Forza Italia: “Chiara conseguenza della sfiducia all’Amministrazione Comunale”

Il comunicato stampa

Dispiacere e rammarico, sono le sensazioni che maturano dopo il comunicato stampa del Comune di Spoleto nel quale si annunciano l’aumento dell’Imu (con decorrenza Gennaio 2021) e l’aumento dell’imposta di soggiorno (con decorrenza 1 settembre 2021).

Questa è una chiara conseguenza della sfiducia dell’11 Marzo 2021, quando 15 consiglieri con il loro voto hanno consegnato la città ad un Commissario.

Forza Italia, ben sapendo che il compito di un Commissario è solo quello di svolgere l’attività ordinaria del Comune senza poter fare scelte politiche e dunque trovare soluzioni alle esigenze dei cittadini, ha sempre combattuto affinché al governo della città fosse mantenuta una guida politica, sicura che un commissariamento sarebbe andato, prima di tutto, a scapito dei cittadini e delle imprese.

Oggi, purtroppo, si sta verificando quello che temevamo. In un momento così difficile per le imprese e le famiglie, si richiede per l’ennesima volta uno sforzo ai cittadini di Spoleto; nonostante il momento storico senza precedenti in cui, anche a causa dell’Emergenza Covid19, le vertenze e le crisi aziendali all’interno del Comune aumentano, cittadini e imprese a Dicembre 2021 (termine per il pagamento della seconda rata dell’Imu) si troveranno anche un conguaglio da pagare.

L’auspicio di Forza Italia è che questo periodo di commissariamento possa concludersi quanto prima e che non ci siano ulteriori brutte sorprese per i cittadini di Spoleto non solo sul piano economico ma anche sul ruolo della città nel contesto regionale (la carenza di rappresentanza politica in un periodo come questo può essere fatale dato che si parla di: PNRR, Libro Bianco Sanità etc.).

Per questo il Coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto sta lavorando alacremente per portare le proprie competenze e professionalità a declinare un programma politico per la prossima amministrazione che sia in grado di riportare Spoleto nel ruolo che gli compete nel contesto Umbria

Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto

Il Vice Presidente Nazionale Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani – Filippo Ugolini