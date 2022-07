“Aumenti Tari voluti dai comuni del centrodestra”

La nota del Partito Democratico di Spoleto

Il Partito Democratico di Spoleto esprime preoccupazione per le ripercussioni che l’aumento della Tari sta provocando a imprese e famiglie. Costi insostenibili e servizi del tutto inadeguati: è questo il risultato della gestione della VUS targata centrodestra.

Non è un caso che in sede di Assemblea dell’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) i Comuni amministrati dal Centrosinistra non hanno votato gli aumenti che, per legge, hanno dovuto però recepire nei loro bilanci.

Inoltre il Comune di Spoleto non ha approvato il piano industriale della VUS in quanto non rispondente alle esigenze di imprese e cittadini. Tra breve sarà convocato un Consiglio comunale ad hoc per affrontare questo tema in maniera capillare sotto il profilo tariffario, ma soprattutto per avviare un processo di modernizzazione e efficientamento del servizio con proposte concrete e attuabili.

Resta fermo il valore della VUS costruita dal centrosinistra negli anni a totale capitale pubblico e nei confronti della quale saremo sentinella perché non avvenga come per la sanità l’assalto dei privati.