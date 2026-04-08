Aumentano gli accessi all’ufficio informazioni turistiche, Paroli: “Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente l’offerta”

Sono stati oltre 800 gli accessi registrati all’ufficio informazioni turistiche da mercoledì 1 aprile, ossia dalla riapertura a Palazzetto Ancaiani in piazza della Libertà, fino al lunedì di Pasquetta.

Il dato ha fatto registrare un incremento di circa 500 turisti rispetto allo stesso periodo di Pasqua dello scorso anno (16-21 aprile), quando furono 300 gli accessi nell’ufficio in via del Mercato.

Il nuovo allestimento degli spazi in piazza della Libertà, consente infatti di fornire ai turisti italiani e stranieri non solo informazioni sul patrimonio storico, artistico e museale della città, ma anche alcuni servizi per rendere più agevole e piacevole la visita del nostro centro storico.

Grazie alla collaborazione con l’Azienda Farmacie Comunali, nella sala adiacente al front office è stato allestito un Baby Pit Stop, ossia uno spazio protetto, dotato di una poltrona, un poggiapiedi ed un piano di appoggio, dove le mamme possono allattare il proprio bambino o la propria bambina.

Sempre all’interno dell’ufficio informazioni turistiche, oltre a ricevere materiale informativo sui principali punti di interesse della città, è possibile acquistare la Spoleto Card settimanale e annuale (47 quelle vendute tra il 1 e il 6 aprile), ossia il pass turistico per visitare i 7 musei della città di Spoleto e del territorio: Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Palazzo Collicola, Casa Romana, Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, Museo del Tessuto e del Costume, Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e Tempietto sul Clitunno.

Parallelamente proseguono gli interventi per potenziare l’allestimento: è previsto infatti l’installazione di un maxi schermo, visibile anche dall’esterno, dove verranno proiettati i video di promozione turistica della città e del territorio; un internet point che consentirà di mettere a disposizione una wi-fi gratuita per i turisti; uno spazio per la vendita di gadget, sulla falsa riga di quanto già avviene negli store presenti all’interno dei musei.

“Sono numeri positivi per la città e per il comparto turistico – ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – L’incremento così significativo degli accessi conferma che gli investimenti fatti sull’ufficio informazioni turistiche e sulla qualità dei servizi offerti vanno nella direzione giusta. Vogliamo che ogni visitatore si senta accolto e supportato fin dal primo momento, trovando non solo informazioni, ma anche servizi concreti che rendano l’esperienza a Spoleto sempre più piacevole e accessibile. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente l’offerta, integrando innovazione, accoglienza e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio”.