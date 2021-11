Due grandi traguardi per il noto hair stylist

Due traguardi. In uno stesso giorno . Mezzo secolo di vita e quarantadue anni in un negozio di parrucchieria. Per questo, il noto hair stylist Domenico Vastano detto Mimmo, ha deciso di festeggiarlo insieme alla moglie Eva ed alla figlia Gioia in uno dei luoghi in cui ognuno di noi sogna di andare almeno una volta nella vita: un atollo delle Maldive. Campano di nascita, essendo originario di Santa Maria Capua Vetere, Mimmo Vastano può considerarsi uno spoletino a tutti gli effetti, visto che vive e lavora da 18 anni nella Città del Festival, dove si trasferì nel 2003 da Milano, per seguire le orme dell’indimenticabile maestro Rolando Elisei, il “parrucchiere delle dive”, prematuramente scomparso qualche anno fa. Ed è stato grazie a Rolando che Mimmo ha avuto l’onore ed il piacere di curare l’acconciatura dei cantanti ed attori più famosi, partecipando a numerose edizioni di Sanremo e di altre trasmissioni televisive di Mediaset. A festeggiare Mimmo, via videotelefono, sarà anche il suo staff capeggiato dal suo braccio destro Sandra. Insomma, tanti auguri caro Mimmo. Ma sono trenta, perché la Cassazione ha stabilito la prescrizione dei primi venti anni!