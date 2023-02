S abato 18 febbraio u na camminata in un’area del centro storico della città

Sabato 18 febbraio alle 9.30 è in programma “Attraversamento partecipato. Un modo per osservare con inedite prospettive gli spazi urbani e i beni culturali della nostra città”, una camminata riflessiva e di confronto con partenza dal Cantiere Oberdan in piazza San Gabriele dell’Addolorata, organizzata per favorire una conoscenza condivisa per reinterpretare e rigenerare gli spazi attraversati. Ad ogni partecipante verranno fornite schede che potranno essere compilate i cui contenuti saranno condivisi in un focus alla fine del percorso.

L’appuntamento è uno degli step previsti dal progetto “Nuovi attraversamenti: Spoleto di mezzo creativa, sociale e culturale” che il Comune di Spoleto ha candidato a finanziamento, a seguito dell’Avviso pubblico relativo alla “Azione 19.2.1.08 Servizi turistici e socioassistenziali e di cura” pubblicato dal GAL Valle Umbra e Sibillini nell’ambito del Piano di Azione Locale, PAL “Due Valli: un territorio” del Piano di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

L’intervento, che vede la realizzazione di un polo polifunzionale su un’area centrale del centro storico della città, ha ottenuto dal Gal Valle Umbra e Sibillini la concessione del contributo a fondo perduto per un importo complessivo di circa 91.000 euro, con la subordinazione all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alla conseguente verifica del rispetto del massimale “de minimis”.

L’azione progettuale prevede la creazione di una sorta di distretto culturale-creativo evoluto anche con finalità turistica, inteso come strumento di riqualificazione di beni e spazi in disuso o sotto-utilizzati o da valorizzare, di innovazione sociale e di promozione delle contaminazioni artistiche, socio-culturali e tecnologiche anche a livello internazionale.

L’intera area interessata, nella logica del distretto, sarà trasformata in un centro diffuso di produzione culturale, artistica, sociale, laboratoriale ed educativo-formativo.

Tra le azioni da sviluppare nell’ambito del progetto sono previsti interventi di miglioramento dell’accessibilità fisica al punto informativo turistico info-point ex edicola piazza Torre dell’Olio e miglioramento generale del punto di snodo dell’area di mezzo, nonché analisi, ideazione, progettazione e programmazione delle attività da realizzare con coinvolgimento attivo dei residenti ed altri attori territoriali, laboratori di formazione, eventi, temporary workshop, e altre attività creativo-culturali

Si prevede anche la realizzazione di una piattaforma turistica web per la diffusione dei contenuti turistici accessibili e sostenibili.