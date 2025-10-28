Attività gratuite alla Rocca Albornoz

  • Redazione
  • Ottobre 28, 2025
  • Culturali
  • Letto 56

    • Tornano le attività gratuite alla Rocca Albornoz. Il prossimo fine settimana ancora due appuntamenti per scoprire il monumento simbolo della città di Spoleto.Sabato 1 novembre alle ore 11.30 si terrà “A Fortress through Time“, una visita guidata gratuita in inglese, mentre domenica 2 alle ore 12.00 sarà la volta di “Le Tracce del Potere: Papi e Governatori alla Rocca” una visita tematica per conoscere un periodo storico che ha segnato l’identità della Rocca.

     

    Le attività sono gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso alle tariffe vigenti.

     

     

    La prenotazione è gradita ma non obbligatoria chiamando il numero 0743.223055 o scrivendo all’indirizzo mail drm-umb.muducatospoleto@cultura.gov.it.

    Share

    Articolo precedente

    Commemorazione dei Defunti e la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, le iniziative in programma

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!