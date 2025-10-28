Tornano le attività gratuite alla Rocca Albornoz. Il prossimo fine settimana ancora due appuntamenti per scoprire il monumento simbolo della città di Spoleto.Sabato 1 novembre alle ore 11.30 si terrà “A Fortress through Time“, una visita guidata gratuita in inglese, mentre domenica 2 alle ore 12.00 sarà la volta di “Le Tracce del Potere: Papi e Governatori alla Rocca” una visita tematica per conoscere un periodo storico che ha segnato l’identità della Rocca.

Le attività sono gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso alle tariffe vigenti.

La prenotazione è gradita ma non obbligatoria chiamando il numero 0743.223055 o scrivendo all’indirizzo mail drm-umb.muducatospoleto@cultura.gov.it.