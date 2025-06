Sono stati attivati in via sperimentale quattro dei cinque pannelli a messaggio variabile per fornire informazioni sulle allerte meteo.

Dalla scorsa settimana i nuovi pannelli, i cui messaggi serviranno ad informare i cittadini, i turisti, gli escursionisti, i bikers, sono stati accesi a San Giovanni di Baiano (svincolo SR 418 – Bretella Cementir aiuola spartitraffico), Colle San Tommaso (intersezione tra via Caduti di Nassirya e via Colle San Tommaso), Protte (all’inizio del centro abitato e visibili in direzione Spoleto) e Pontebari (lungo Viale Guglielmo Marconi).

Attualmente in fase di collaudo e successiva attivazione solo il pannello posizionato a San Giacomo, nell’intersezione fra corso Flaminio e via Finlandia.

La necessità di dotarsi di ulteriori canali di comunicazione, in grado di dare maggiore evidenza alle informazioni diramate dal Centro funzionale regionale e informative di Protezione Civile, nasce dalla consapevolezza che anche il territorio spoletino, in prevalenza collinare e con elementi specifici di criticità idraulica legati a piogge e temporali, è spesso soggetto al cosiddetto rischio idrogeologico, soprattutto a causa dell’intensificarsi di fenomeni meteorologici più estremi.

Il valore per l’installazione dei cinque pannelli a messaggio variabile è stato di poco inferiore ai 100.000 euro. I pannelli recepiscono il colore dell’allerta meteo prevalente, secondo i bollettini emanati dalla Protezione Civile regionale, e permettono l’inserimento anche di messaggi specifici per fornire indicazioni sull’evento previsto o in corso.