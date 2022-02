Atti vandalici, il commento del gruppo SiAmo Castel Ritaldi

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Spiace dover utilizzare tali eventi oggettivamente condannabili e deprecabili ma non possiamo esimerci dal criticare nel merito della situazione odierna del nostro territorio la giunta ed in particolare il vicesindaco.

Vicesindaco che esprime solidarietà ostentando populismo a profusione ma che non spiega come si stia impegnando per contrastare tali fenomeni in crescente aumento; che non elabora strategie da mettere in atto; che non stringe sinergie per la sicurezza del territorio.

Vorremmo inoltre ricordare che la passata amministrazione in collaborazione con l’associazione “controllo di vicinato” ha fatto di Castel Ritaldi il comune capofila per quanto riguarda la sicurezza urbana; attività che si è poi sviluppata in tutto il territorio nazionale.

Speriamo quindi in un impegno maggiore su questo tema, cha vada oltre gli slogan e le parole di circostanza, poiché i cittadini meritano di più.