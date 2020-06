Atti vandalici e frasi sessiste a Castel Ritaldi, la denuncia social del sindaco Elisa Sabbatini

“Incentivo ancora più forte per svolgere il mio lavoro da Sindaco”

(DMN) Castel Ritaldi – Questa mattina, il sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, ha usato i propri canali social per mettere a conoscenza la cittadinanza di alcuni atti vandalici corredati da frasi sessiste che sono state rinvenute nei giorni scorsi negli spazi verdi attrezzati.

Faccio questo post – scrive Elisa Sabbatini nella sua pagina Facebook – per delineare e chiarire alcune situazioni. Tanti mi hanno detto di rimanere in silenzio rispetto a questo, ma trovo ragionevole invece condividere con voi tutto questo per far capire dove si sta arrivando.

I punti sono questi:

1. Si sono recati di nuovo danni ai giochi nell’area verde dedicata ai bambini sita a La Bruna. È stata fatta una denuncia in proposito contro ignoti ed è incomprensibile e inaccettabile un atteggiamento di questo genere, poiché essendo un bene della collettività dobbiamo capire e far capire che per aggiustarlo dovremmo utilizzare i soldi di tutti i cittadini. Questi potevano essere destinati ad altra opera……

2. E stato danneggiato inoltre il tavolo all’inizio della strada della salute, davanti all’ex ristorante Panorama, dove è stata trascritta una frase sessista alla Sindaca. Non c’è alcun nome.

Non mi desta preoccupazione la frase, che lascia il tempo che trova, ma il mio pensiero è rivolto a quelle persone che pensano di fare un dispetto a me o ad altre donne, quando invece lo si è fatto alla cittadinanza per i motivi indicati al punto 1.

3. Vengono fatti post con metafore e parole con un significato nascosto e indirizzati a noi.

Se si pensa di offenderci vi state sbagliando, questo è per me un incentivo ancora più forte per svolgere il mio lavoro da Sindaco.

Siamo proprio noi adulti a dare il buon esempio, ma se il nostro comportamento non è idoneo, le generazioni future non avranno grandi possibilità di condividere, confrontarsi, amarsi, rispettarsi, ecccc…..

Non mi dilungo ma cerchiamo di riflettere, non per il sindaco o l’amministrazione ma per tutti noi. Dimostriamo – conclude il sindaco di Castel Ritaldi- di essere persone intelligenti e non persone che hanno bisogno di insultare gli altri per sentirsi meglio.