Atti vandalici a Castel Ritaldi, Lega: “Un plauso ai carabinieri della stazione locale per aver individuato i responsabili”

“Un plauso agli uomini della stazione dei carabinieri di Castel Ritaldi, guidati dal comandante Pasquale Ercolano, per aver individuato in tre giorni i responsabili dell’atto vandalico nei confronti di una proprietà privata del comune di Castel Ritaldi”. Ad affermarlo sono Alessandro Becchetti, referente della Lega 4 Borghi, il vicesindaco di Castel Ritaldi Fabio Scarponi e Alessandro Gori che aggiungono: “Un grazie all’uomini dell’Arma, che come sempre lavora in silenzio per garantire la legalità e la vicinanza alla popolazione, facendo percepire un grande senso di sicurezza e protezione”.

La Lega aveva subito espresso piena solidarietà a tutti i cittadini di Castel Ritaldi, vittime di atti di vandalismo gravi e inammissibili che nascondono profonda mancanza di educazione e senso civico.

Così una nota stampa della Lega Umbria