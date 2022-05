Attesa per scoprire il programma de La SpoletoNorcia in MTB 2022

La presentazione ufficiale sabato 28 maggio alle ore 12.30, Chiostro di S.Nicolò

Come già ufficializzato tramite i canali istituzionali del Comune di Spoleto, nel prossimo fine settimana, si terrà, presso il Chiostro di S.Nicolò, un convegno intitolato “La Spoleto-Norcia: storia e futuro di territori e comunità. La vecchia ferrovia per il turismo sostenibile sulle orme del trenino blu”. Nel corso del suddetto sarà presentata ufficialmente alla stampa l’edizione 2022 de La SpoletoNorcia in MTB, quella in programma per il primo fine settimana di settembre. L’appuntamento è stato fissato per sabato 28 maggio alle ore 12.30 ed il presidente Luca Ministrini parlerà degli ormai tradizionali appuntamenti che fanno da contorno alla cicloturistica, a partire dai talk di Ludovica Casellati che tanto hanno avuto successo nelle ultime due edizioni e che quest’anno avranno un ospite veramente speciale del mondo dello sport (e non solo), che si racconterà al pubblico.

Spazio sarà dato anche a quanto fatto nelle ultime settimane, per dare un tono ancora più internazionale all’evento. Non mancheranno, chiaramente, nemmeno accenni a quanto sta più a cuore in questo momento al comitato organizzatore: il passaggio ad uno sviluppo futuro basato su attività 365 giorni l’anno. Dulcis in fundo, sarà presentato anche il concept scelto per trasmettere i valori della manifestazione.

Come consuetudine, saranno presenti anche le amministrazioni dei territori coinvolti dalla manifestazione, con in testa il padrone di casa, Andrea Sisti che sarà affiancato dal vice-sindaco Lisci e dagli assessori Protasi e Paroli, in virtù delle loro deleghe, rispettivamente, alla transizione ecologica ed al turismo; un contributo sarà dato anche dall’amministrazione regionale, che vedrà la presenza dell’assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche.